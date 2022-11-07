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- Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı
Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı
Düzensiz göçmenleri taşıdığı öğrenilen otobüs kontrolden çıkarak devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.
- 07.11.2022 - 08:49
- Güncelleme : 07.11.2022 - 09:12
Sivas ile Malatya güzergahında seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi.
Geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.
2 ölü, 20 yaralı
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 ölü, 20 yaralı olduğu öğrenildi.
Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var VİDEO