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Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı

Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı

Düzensiz göçmenleri taşıdığı öğrenilen otobüs kontrolden çıkarak devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.