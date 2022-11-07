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    Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı

    Düzensiz göçmenleri taşıdığı öğrenilen otobüs kontrolden çıkarak devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.
    • 07.11.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 09:12
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    Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı

    Sivas ile Malatya güzergahında seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi.

    Geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.

    2 ölü, 20 yaralı

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kazada ilk belirlemelere göre 2 ölü, 20 yaralı olduğu öğrenildi.

    Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var VİDEO

    Sivas ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı #1

    Sivas ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı #2

    Sivas ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı #3

    Sivas ta göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı #4


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