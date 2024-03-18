Sivas'ta görenleri güldüren manzara: 4 kişilik oyunu tek başına oynadı Sivas’ta bir vatandaşın 4 kişilik okey masasında tek başına oynaması sosyal medyada ilgi gördü. 2, 3 ve 4’üncüye ihtiyaç duymayan vatandaşın tek başına okey oynadığı anlar, izleyenleri güldürdü.

İHA

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan, okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca ilginç bir çözüm yolu buldu.

Okey masasında bulunan taşları dizerek 4 ıstakayı da dolanan Ahmet Doğan, görenlerin yüzünü güldürdü.

Canı sıkıldı: Dört kişilik oyunu tek başına oynamaya çalıştı

Dakikalarca 4 kişilik oyunu tek başına oynayan Ahmet Doğan’ı gören arkadaşları, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü.

"Tek başıma bittim, okey atamadım"

Tek başına okey oynayan Ahmet Doğan, “Canım sıkılıyordu. Bir masaya oturdum, ıstakaları aldım, taşları dizdim. Tek başıma oyun oynadım. Bir tarafta çift okey vardı, diğer tarafta da okey yoktu. Tek başıma bittim, okey atamadım. Benim haberim olmadan arkadaşlar videoya çekmişler, sosyal medyada paylaşmışlar.” dedi.

"Beğeni yağdı"

Ahmet Doğan’ın tek başına okey oynadığını görerek o anları görüntüleyen Ali Kılınç, “Arkadaşlarla çay içiyorduk. Bir baktım Ahmet kendi kendine okey oynuyordu. Hoşuma gitti, videoya çektim. Paylaştım, videoya da oldukça beğeni geldi.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)