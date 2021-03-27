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Sivas'ta görüntüleri yok etmek isteyen hırsız, hard disk ve paralarla yakalandı

Sivas'ta görüntüleri yok etmek isteyen hırsız, hard disk ve paralarla yakalandı

Sivas'ta bir iş yerinden 10 bin 600 TL ve kamera görüntülerinin bulunduğu hard diski çalan hırsız, delilleri yok edemeden yakalandı.