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    Sivas'ta görüntüleri yok etmek isteyen hırsız, hard disk ve paralarla yakalandı

    Sivas'ta bir iş yerinden 10 bin 600 TL ve kamera görüntülerinin bulunduğu hard diski çalan hırsız, delilleri yok edemeden yakalandı.
    • İHA
    • 27.03.2021 - 04:35
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    Sivas'ta görüntüleri yok etmek isteyen hırsız, hard disk ve paralarla yakalandı

    Geçtiğimiz günlerde Altuntabak Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Şelçuk Sarıkaya’ya ait iş yerinden 10 bin 600 TL ve kamera görüntülerinin olduğu hard diski çalınmıştı.

    POLİS, HIRSIZI ÇALDIĞI DELİLLERLE BİRLİKTE YAKALADI

    Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirilen O.S. çaldığı paralarla ve hard diskle birlikte yakalandı.

    Çalınan 10 bin 600 TL ve hard disk işyeri sahibi Kaya’ya teslim edildi. Öte yandan şüpheli şahsın il emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Sivas ta görüntüleri yok etmek isteyen hırsız, hard disk ve paralarla yakalandı #1

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