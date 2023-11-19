Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

DHA
Sivas'ta Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi yakınlarında Abdullah Bulut idaresindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Nurullah Bulut ve Emrah Bulut yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, sağlık ekiplerince Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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