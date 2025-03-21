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İHA

Sivas'ta O.Y. idaresindeki hafif ticari araç, A.A. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yoldan geçen üniversite öğrencisi O.A.'ya çarptı.

SÜRÜCÜLER VE YAYA YARALANDI

Kazada sürücüler ile birlikte yaya O.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi O.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.