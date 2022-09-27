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- Sivas'ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı
Sivas'ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı
Sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği özel halk otobüsü, önüne çıkan 4 araca, ardından da büfeye çarptı. Sürücü ile kazada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.
- 27.09.2022 - 15:51
- Güncelleme : 27.09.2022 - 17:10
Sivas’ın Dikilitaş Caddesi’nde içerisindeki yolcularıyla birlikte seyir halinde olan 58 H 0116 plakalı halk otobüsünün şoförü Ömer Odabaşı, aniden rahatsızlandı.
Kontrolden çıkan otobüs, yokuş aşağı inerken önüne çıkan 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki bir bıçakçı büfesine çarparak durabildi.
Kalp krizi geçirdi
DHA’nın haberine göre kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Odabaşı ile 7 yaralı, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Sivas'ta kazaya neden olan şoförün kalp krizi geçirdiği anlar ViDEO
Sivas'ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı ViDEO