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    Sivas'ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı

    Sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği özel halk otobüsü, önüne çıkan 4 araca, ardından da büfeye çarptı. Sürücü ile kazada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.
    • 27.09.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 17:10
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    Sivas'ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı

    Sivas’ın Dikilitaş Caddesi’nde içerisindeki yolcularıyla birlikte seyir halinde olan 58 H 0116 plakalı halk otobüsünün şoförü Ömer Odabaşı, aniden rahatsızlandı.

    Kontrolden çıkan otobüs, yokuş aşağı inerken önüne çıkan 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki bir bıçakçı büfesine çarparak durabildi.

    Kalp krizi geçirdi

    DHA’nın haberine göre kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kalp krizi geçirdiği belirlenen Odabaşı ile 7 yaralı, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Sivas'ta kazaya neden olan şoförün kalp krizi geçirdiği anlar ViDEO

    Sivas ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı #1

    Sivas'ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı ViDEO

    Sivas ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı #2

    Sivas ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı #3

    Sivas ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı #4

    Sivas ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı #5

    Sivas ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı #6

    Sivas ta halk otobüsü, 4 araç ile büfeye çarptı: 7 yaralı #7


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