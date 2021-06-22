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- Sivas'ta husumetlisinin dükkanına arabayla girdi
Sivas'ta husumetlisinin dükkanına arabayla girdi
Alacak verecek meselesi yüzünden arasının kötü olduğu şahsın dükkanına arabasıyla dalan şüpheli, yakalanarak emniyete götürüldü.
- İHA
- 22.06.2021 - 14:04
Sivas’ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen dükkan sahipleri ve N.B.K’nın aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Telefonda yaşanan tartışma sonrası N.B.K aracını alarak husumet yaşadığı dükkana gitti.
ARABAYLA İÇERİ GİRDİ
Dükkana aracıyla girerek maddi zarar veren N.B.K daha sonra 200 metre ilerideki hasar gören dükkan sahibinin aracına çarptı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen polis ekipleri araç sahibi N.B.K’yı yakalayarak gözaltına aldı.
Şahsın hurdaya dönen aracı ise çekici yardımıyla kaldırıldı.