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    Sivas'ta husumetlisinin dükkanına arabayla girdi

    Alacak verecek meselesi yüzünden arasının kötü olduğu şahsın dükkanına arabasıyla dalan şüpheli, yakalanarak emniyete götürüldü.
    • İHA
    • 22.06.2021 - 14:04
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    Sivas'ta husumetlisinin dükkanına arabayla girdi

    Sivas’ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen dükkan sahipleri ve N.B.K’nın aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

    Telefonda yaşanan tartışma sonrası N.B.K aracını alarak husumet yaşadığı dükkana gitti.

    ARABAYLA İÇERİ GİRDİ

    Dükkana aracıyla girerek maddi zarar veren N.B.K daha sonra 200 metre ilerideki hasar gören dükkan sahibinin aracına çarptı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri araç sahibi N.B.K’yı yakalayarak gözaltına aldı.

    Şahsın hurdaya dönen aracı ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

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    Sivas ta husumetlisinin dükkanına arabayla girdi #5

    Sivas ta husumetlisinin dükkanına arabayla girdi #6

    Sivas ta husumetlisinin dükkanına arabayla girdi #7

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