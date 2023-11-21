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Sivas'ta iki grup arasında taş, sopalı ve silahlarla birbirine girdi

Sivas'ta iki grup arasında taş, sopalı ve silahlarla birbirine girdi Sivas'ta ki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga yaşandı. Yaralının olmadığı kavga sırasında zarar verilen bir otomobil kullanılamaz hale geldi.