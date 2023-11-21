Sivas'ta iki grup arasında taş, sopalı ve silahlarla birbirine girdi

DHA
Sivas merkez Mehmet Paşa Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup cadde üzerinde karşılaştı.
Sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, bıçak, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya karışan gruplardan biri diğer gruba ait otomobile saldırdı.
Otomobilin tekerleklerini bıçakla patlatan şüpheliler taşlarla arabanın camlarını da kırdı.
Otomobile zarar veren grup daha sonra havaya tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheliler aranıyor
Yaralının olmadığı kavgada kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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