DHA
Sivas’ın Pulur Mahallesi’nde, Hasan Hüseyin Özdemir’e ait ikinci el ev eşyası satan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Saat 11.00 sıralarında başlayan alevleri fark eden çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.
ÇOK SAYIDA EŞYA KULLANILMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak iş yerinde bulunan çok sayıda ikinci el eşya kullanılamaz hale geldi.
Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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