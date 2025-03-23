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Sivas'ta ikinci el eşya satan iş yerinde yangın

Sivas'ta ikinci el eşya satan iş yerinde yangın İkinci el ev eşyası satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerindeki çok sayıda eşya kullanılamaz hale geldi.