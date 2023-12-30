AA
Sivas görenleri hayrete düşüren bir kazaya sahne oldu.
Koyunhisar ilçesinde M.G. yönetimindeki kamyon, Orta Mahalle Üçyol mevkiinde kontrol çıkarak yoldan aşağıda kalan 2 katlı evin üst kat duvarına çarpıp, binanın yanına düştü.
Sürü ağır yaralandı
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan M.G, kaldırıldığı Koyulhisar İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Bu arada, kaza nedeniyle ikinci kattaki evin duvarının yıkıldığı görüldü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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