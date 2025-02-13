İHA
Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan bir kadın çocuğu ile pazara gitti. Pazar alışverişi sırasında balık alan kadının küçük çocuğu, tezgahtaki büyük balığı istedi.
Çocuğun ısrarı ve balık için ağladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Annesinin ve esnafın uzun ısrarlarına rağmen ikna edilemeyen çocuk, istediği büyük balığa kavuştu.
Çocuğun hediye edilen balığa sarılarak uzaklaştığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi topladı.
"ÇOCUK BÜYÜK BALIK İSTEDİ"
Çocuğun balık istediği tezgahın sahibi Hasan Yücel, "Çocuğun annesi balık almaya geldi. Yarım kilo balık istedi. Çocuk da büyük balık istedi. Annesi almayacağını söyledi. Çocuk ağlayarak ısrar edince büyük balığı verdim." dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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