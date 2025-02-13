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Sivas'ta istediği balığı alamayınca ağladı: Hediye edilince sarılarak uzaklaştı

Sivas'ta istediği balığı alamayınca ağladı: Hediye edilince sarılarak uzaklaştı Sivas’ta bir çocuğun balığı ağlayarak istediği anlar, sosyal medyada viral oldu. Çocuğun istediği balığın balıkçı tarafından hediye edilmesi takdir topladı.