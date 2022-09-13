Kent merkezinde 7'den 70'e birçok vatandaşın katıldığı festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı. Yoğurt içinde altına bulma yarışması sırasında kadınlar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Sivas'ta komşuluk bağlarının güçlenmesi amacıyla şenlik düzenlendi.

Kent merkezinde ilk kez yapılan eğlenceye 7’den 70’e çok sayıda mahalle sakini ilgi gösterdi.

Yarışmalar düzenlendi

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte müzik eşliğinde çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Halat çekme, yumurta taşıma ve yoğurt içerisine saklanan çeyrek altını bulma gibi yarışmalarla katılımcılar kıyasıya mücadele etti.

Altın bulma kavgası

Öte yandan yoğurt içerisine saklanan altını arayan kadınlar arasında kavga çıktı. Tepsiler ve tekmeler adeta havada uçuştu.

Erkeklerin yarıştığı yoğurdun içerisine saklanan çeyrek altın ise kayboldu.

İHA'nın aktarımına göre; yarışmacılar tepsideki altını bulamayınca yoğurt masanın üzerine dökülerek altın arandı.

Sivas'ta kadınlar arasında altın bulma yarışmasında kavga çıktı VİDEO



"Amacımız mahalle halkımız ve çocuklar eğlensin"

Kümbet Mahallesi Muhtarı Çakmak, yaptığı açıklamada şenliği geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, “Muhtarlık olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Daha sonra böyle bir şenlik aklımıza geldi. İnşallah geleneksel hale getirip her sene yapmayı düşünüyoruz. Bütün amacımız mahalle halkımız ve çocuklar eğlensin. 4 tane mahalli sanatçımız geldi. Onların şarkı ve türküleriyle eğlenip coşuldu. Geleneksel yarışmalarımız var. Halat çekme, yumurta taşıma ve finalde çeyrek altın ödüllü yoğurt yeme yarışması var. İlk defa düzenlenen güzel bir etkinlik oldu. Bütün mahalleliye teşekkür ediyorum.” dedi.

"Yarışma gergin geçti"

Çeyrek altın kazanan Buse Polat, yarışmanın gergin geçtiğini belirterek, “Muhtarımıza böyle bir şenlik yaptığı için teşekkür ederim. Yoğurt etkinliğinde altın kazandım. Yarışma gergin geçti ama ben kurallarına göre oynadım. Onlar oynayamadığı için ağladılar. Biraz üstüm başım battı ama seneye tekrarının yapılmasını isteriz.” şeklinde konuştu.

"Bulsaydım araba kiralayıp gezecektik"

Emre Karahan, yoğurdun içine saklanan altını bulamadıklarını söyleyerek, “Etkinlikler çok güzel oldu. Altın için umutlandık, yarıştık fakat bizim mahallenin çocukları altını yürütmüşler, yoğurdun içinde bulamadık. Altın benim hakkımdı, bulsaydım araba kiralayıp gezecektik. Üstüm başım battı, muhtarıma yeni kıyafetler aldıracağım.” ifadelerini kullandı.