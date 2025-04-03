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DHA

Sivas'ın Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı’nda, korkunç bir kaza meydana geldi.

T.A yönetimindeki 58 ACS 786 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen ismi henüz öğrenilemeyen kadına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan kadın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi aynı hastanenin morguna kondu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.