Sivas'ta kangal köpeği rahatsızlanan koyunun başından ayrılmadı İki yaşındaki köpek, rahatsızlık geçiren koyunu terk etmedi. Hayvanların sahibi, "Köpeğimiz Pali rahatsız olan koyunumuzun başında kalmış" dedi.

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İHA

Sivas’ın Gemerek ilçesinde kangal köpeği, rahatsızlanan koyuna sahip çıktı.

Ekizce köyünde koyun sürüsünü ağıla götüren Yıldırım Satılmış, 2 yaşındaki Pali isimli kangal köpeğinin ve bir koyununun olmadığını fark etti.

Koyunun başında bekledi

Eline feneri alan Satılmış, araziye çıkarak köpeğini ve koyununu aramaya başladı. Satılmış, bir süre sonra köpeğini rahatsızlanan koyunun başında beklerken buldu.

Kangal köpeğinin koyunu adeta sahiplenişi karşısında hayrete düşen Satılmış, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gördüğü manzarayı anlattı

Yıldırım Satışmış, köpeğinin rahatsız olan koyununun başında beklediğini ifade ederek şöyle dedi:

Çiftçilik ve küçükbaş işiyle uğraşıyorum. Köpeğim Pali 2 yaşında. Rahatsız olan bir koyunumuz arazide kalıyor. Köpeğim Pali arazide kalan koyunun başında bekliyor.



Akşam sürümüz eve geldiğinde köpeğimiz Pali yoktu. Aramalarımızın sonucunda köpeğimiz Pali rahatsız olan koyunumuzun başında kalmış.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)