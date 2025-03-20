Sivas'ta kar yağışı etkisini artırdı

İHA

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Sivas'ta kar yağışı sürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü kentte kırsal bölgeler karla kaplandı.

Tipinin de etkisiyle Şarkışla ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki Kapaklıpınar köyünde kar kalınlığı yarım metreyi aşmış durumda.

KAR EVLERİN PENCELERİNE KADAR ULAŞTI

Biriken karların boyu yer yer evlerin pencerelerine kadar ulaştı.

Meteoroloji tahminlerine göre; kent genelinde kar yağışı ve soğuk havanın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.