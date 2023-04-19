Sivas'ta kayınbiraderini öldüren damat yaşamını yitirdi
İHA

Sivas'ta dehşeti...

Ö.D., tartıştığı eşinin kayınpederinin evine sığındığını düşünerek silahla Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi üzerindeki evi bastı.

Saldırgan eşinin evde olmadığını anlayınca kayını A.P. ve diğer kayını Ö.P.'yi rehin aldı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Karşısında polisleri gören Ö.D. silahını ateşleyerek önce kayınbiraderi A.P.'yi sonra diğer kayınbiraderi Ö.P.'yi vurdu.

Sivas'ta kayınbiraderini öldüren damat da yaşamını yitirdi

İntihar etti

Ö.D., daha sonra silahını şakağına dayayarak intihara kalkıştı.

A.P., olay yerinde hayatını kaybederken Ö.P. ve Ö.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ö.D., Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sivas'ta kayınbiraderini öldüren damat da yaşamını yitirdi