Sivas'ta kayınbiraderini öldüren damat yaşamını yitirdi Sivas'ta eşinin evi terk etmesine kızıp bir kayınbiraderini öldürüp diğerini yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vuran damat hastanedeki tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

İHA Sivas'ta damat dehşeti... Ö.D., tartıştığı eşinin kayınpederinin evine sığındığını düşünerek silahla Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi üzerindeki evi bastı. Saldırgan eşinin evde olmadığını anlayınca kayını A.P. ve diğer kayını Ö.P.'yi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karşısında polisleri gören Ö.D. silahını ateşleyerek önce kayınbiraderi A.P.'yi sonra diğer kayınbiraderi Ö.P.'yi vurdu. İntihar etti Ö.D., daha sonra silahını şakağına dayayarak intihara kalkıştı. A.P., olay yerinde hayatını kaybederken Ö.P. ve Ö.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ö.D., Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti Olayla ilgili soruşturma sürüyor.