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DHA

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde seyreden tır sürücüsü, D-100 kara yolunda bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan tır, yolun sağındaki tarlaya devrildi.

Kazanın ardından tır çekici kısmından alev aldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tır şoförü Muhammed Emin Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şoförün cansız bedeni Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.