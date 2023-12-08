Sivas'ta kazaya yardıma giden 2 kişi başka bir aracın çarpmasıyla can verdi Sivas'ta kaza yapan sürücüye yardım etmek isteyen 2 kişiye başka bir araç çarptı. Kazada yardıma giden 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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İHA

Sivas merkez Taşlıdere mevkisinde F.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Arkadan gelen aracın sürücüsü Raşit Özdemir, yol kenarına çekip yanında bulunan Mert Eren Öcal ile kazada yaralanan sürücüye yardıma gitti.

Kazaya daldı

O esnada M.İ. idaresindeki hafif ticari araç, duramayarak bir önceki kazaya daldı.

Kaza yapan sürücüye yardıma giden Mert Eren Öcal ve Raşit Özdemir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdiler

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mert Eren Öcal ve Raşit Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)