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Sivas'ta kene alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta kene alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti

Havaların ısınmasıyla tekrar başlayan kene kabusu, Hafik ilçesinde 1 kişiyi daha hayattan kopardı. Bu nedenle hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise 7'ye ulaştı.