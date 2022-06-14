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    Sivas'ta kene alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti

    Havaların ısınmasıyla tekrar başlayan kene kabusu, Hafik ilçesinde 1 kişiyi daha hayattan kopardı. Bu nedenle hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise 7'ye ulaştı.
    • 14.06.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 17:03
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    Sivas'ta kene alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti

    Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, tehlike alarmlarını yeniden vermeye başladı.

    Sivas'ın Keltit Vadisi'nde havaların ısınması kene kabusunu ortaya çıkardı.

    Kene teması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

    Hayatını kaybedelerin sayısı 7'ye ulaştı

    Vefat eden hastayla birlikte Sivas’ta bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Emre köyünde yaşayan Nurettin Çil'e, tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı.

    Hayat mücadelesini kaybetti

    Çil, ateşlenmesinin ardından yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Çil, 4 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

    Sivas ta kene alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti #1


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