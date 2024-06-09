Sivas'ta kene bir can daha aldı: Nasıl korunmalıyız? Vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İHA

Sivas Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki Emre Naçar, hayvanları otlattığı sırada vücuduna kene yapıştı.

Yapışan keneyi kendi çıkaran Naçar, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan Nacar, üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kurtarılamadı

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Naçar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Naçar'ın cenazesi defnedilmek üzere Olukman köyüne nakledildi.

Keneden korunma:

Kene tutmaktan kaçının:

Yüksek otluk alanlarda veya ormanlık bölgelerde bulunurken, mümkün olduğunca kene tutmaktan kaçının. Uzun kollu giysiler giymek ve pantolon paçalarını çorapların içine sokmak kene temasını azaltabilir.

Kene kovucu kullanın:

İçinde DEET gibi kene kovucu maddeler bulunan böcek kovucular kullanarak kene ısırma riskini azaltabilirsiniz. Bu tür kene kovucular, cilt ve giysilere uygulanabilir.

Açık alanlarda dikkatli olun:

Ormanlık veya otluk alanlarda dolaşırken dikkatli olun. Yüksek otların veya çalıların üzerinden geçerken, vücudunuzu ve giysilerinizi periyodik olarak kontrol edin.

Bahçe ve alan bakımı:

Kendi bahçenizi veya etrafınızdaki alanları düzenli olarak temizleyerek yüksek çalıları ve otları azaltın. Bu, kenelerin barınma ve gizlenme alanlarını azaltabilir.

Kene ısırması sonrası:

Keneyi çıkartın:

Bir kene sizi ısırdığında, kenenin vücudunuzdan hemen çıkarılması önemlidir. Bu, kenenin enfekte olmuş olabileceği mikropların yayılmasını önleyebilir. Keneyi deriye yakın bir noktadan yavaşça ve düz bir şekilde çekerek çıkarın. Kene çıkarıcı cımbız veya spesifik kene çıkarma aletleri kullanılabilir.

Yarayı temizleyin:

Kene çıkarıldıktan sonra, ısırık bölgesini temiz su ve sabunla yıkayın. Alkol veya antiseptik solüsyon kullanarak yarayı dezenfekte etmek de önerilir.

İzlemeyi ve belirtileri izleyin:

Kene ısırığı sonrasında, kene ısırığı yerinde kızarıklık, kaşıntı veya şişlik gibi belirtiler oluşabilir. Eğer kene enfekte olmuşsa veya belirtiler ortaya çıkarsa, bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

Keneyi saklayın:

Çıkardığınız kene varsa, saklayın ve doktora göstermek üzere saklayın. Kenenin türü ve enfekte olup olmadığı konusunda bilgi sağlayabilir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)