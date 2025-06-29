Sivas'ta keneden bir can kaybı daha

Sivas'ta kene kabusu sürüyor...
Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
KURTARILAMADI
KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
TOPRAĞA VERİLECEK
Yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.