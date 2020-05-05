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    Sivas'ta kolonya içen adam öldü

    Kaldığı pansiyonda kolonya içerek komaya giren 57 yaşındaki şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 13:07
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    Sivas'ta kolonya içen adam öldü

    Sivas'ın Uluanak Mahallesi'ndeki pansiyonda kalan 57 yaşındaki Adnan Kılıç'ın rahatsızlandığını gören görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Kolonya içtiği belirlenen Kılıç, sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KOMAYA GİRDİ

    Komaya giren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Adnan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

    Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

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