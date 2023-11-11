DHA
Sivas'ta korkunç bir kaza yaşandı.
Gemerek ilçesinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Cengiz’e (78), E.A. (28) idaresindeki 58 RZB 366 plakalı kamyonet çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan Cengiz, kurtarılamadı.
Kamyon şoförü E.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
O anlar kamerada
Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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