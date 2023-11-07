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Sivas'ta korkutan yangın! Çatı katı alev aldı

Sivas'ta korkutan yangın! Çatı katı alev aldı Bir binanın çatısında çıkan yangına kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri müdahale ederken, vatandaşların film izler gibi yangını seyretmeleri ise şaşırttı.