Sivas’ta köyde çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü 1 ağır yaralı

Sivas’ta 2 köylü arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 15:42
  • Sivas'ın Kadıköy köyünde R.U. ve Recep Çınar arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.
  • Çatışma sonucunda Recep Çınar hayatını kaybetti, R.U. ise ağır yaralandı.
  • Yaralı R.U., hastaneye kaldırılırken, kavganın sebebi jandarma tarafından araştırılıyor.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kadıköy’de yaşanan tartışma kısa sürede kanlı bitti. Köy sakinlerinden R.U. ile Recep Çınar arasında başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların silahlarını çekmesiyle köyde panik yaşandı. Çatışma sonucunda Recep Çınar olay yerinde yaşamını yitirdi, R.U. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi gönderildi. Yaralı R.U., yapılan ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

R.U.’nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

