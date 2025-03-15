Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sabah okula gitmek isteyen öğrencileri, sahipsiz 3 köpek kovalamaya başladı.

Köpekler, kaçarken yere düşen 4'üncü sınıf öğrencisi Berrak Kılıç'a saldırdı.

HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Çocuğun çığlıklarını duyanlar, köpekleri bölgeden uzaklaştı.

Küçük çocuk, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

O ANLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Olay, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde; köpeklerin çocukları kovalaması, düşen çocuğa saldırmaları ve çevredekilerin müdahalesi görülüyor.

"3 KÖPEK ÇOCUĞUMA SALDIRIYOR"

Aynı yerde daha önce de başkalarının köpek saldırdısına uğradığını söyleyen Berrak'ın babası Esat Kılıç şu sözleri kullandı:

Sabah kızım okula gitmek için dairenin önüne indiğinde köpek saldırısına uğradı. İlk başta komşumun çocuğuna saldırmış. Ondan sonra devamında ise bizim dairenin önünde bulunan çocuklara saldırmaya başlıyor. Benim çocuğum kaçarken takılıp düşüyor ve 3 köpek çocuğuma saldırıyor. Komşularımız da köpekleri uzaklaştırmış.