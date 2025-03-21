Sivas kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı, Ramazan ayında da misafirlerini ağırlıyor.

İftarı yapmak için saatler öncesinden mesire alanında yer tutan binlerce kişi, Sivaslıların olmazsa olmazı mangalları pişirilecek Sivas köftesi için hazır hale getiriyor.

GÖRÜNTÜLER ORMAN YANGINLARINI ARATMADI

İftar saatine yakın aynı anda yakılan mangallardan çıkan yoğun duman ise orman yangılarını andıran görüntüler oluşturuyor.

"ARKADAŞLARIMLA FIRSAT BULUP TOPLANIP MANGAL KEYFİ EŞLİĞİNDE İFTAR AÇMAYA GELDİK"

Havaların ısınmasıyla birlikte mesire alanlarının daha cazip hale geldiğini söyleyen Burak Karakaş, şöyle konuştu:

Çok mutluyuz. Sivas'ta önceden havalar soğuktu. Şu anda havalar çok güzel ısındı. Arkadaşlarımla fırsat bulup toplanıp mangal keyfi eşliğinde iftar açmaya geldik. Küçüğünden yaşlısına kadar herkes Paşabahçe Mesire alanına geldi. Havaların güzel olmasıyla burası herkes için güzel bir yer ve fırsata dönüştü.

"NEREDEYSE İSTANBUL'U BURAYA TAŞIMIŞLAR"

Yoğunluktan dolayı yer bulmakta zorlandıklarını ifade eden İbrahim Keskin, şöyle dedi:

Havanın güzel olması bizi direkt cezbetti. Sivas'ta 4-5 aydır devam eden soğuk hava bizi bayağı zorlamıştı. Bugünün güzel olması nedeniyle değerlendirmek istedik. Arkadaşlarla birlikte Paşabahçe mesire alanına geldik. Yalnız şu anda çok fazla bir kalabalık var. Neredeyse İstanbul'u buraya taşımışlar. Ramazan ayı olduğu için insanlar evde bunalabiliyor. Pazar günü de ailelerin havanın güzel olması da değerlendirmek için güzel bir fırsat olmuş. Biz de değerlendirmek için geldik ancak çok kalabalık olduğu için yer bulamadık. Daha sonra ağacın altında güzel bir yer bulduk. İnşallah mangalımızı da iftara kadar yetiştirebiliriz.