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Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 17 yaralı

Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 17 yaralı Öğretmen ve sağlıkçıların da içinde olduğu servis minibüsünün otomobille çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.