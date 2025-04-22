Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 17 yaralı

Sivas merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında bugün saat 16.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası yürekleri ağızlara getirdi. İçerisinde öğretmen ve sağlık personelinin bulunduğu 48 ATY 416 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen 58 AEJ 663 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken, otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirdi, minibüsteki 17 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Yaralılardan bir kısmı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere nakledilirken, durumu ağır olanlar için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter devreye girdi. Kara yoluna inen helikopter, yaralıları hızla alarak Sivas merkezdeki hastanelere taşıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.
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