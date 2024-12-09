İHA
Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı Mahmut Alkaya, domuz avı sırasında ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
Yaralı halde bulunan Alkaya, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alkaya, tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.
AYI TELEF EDİLDİ
Olayın ardından bölgede inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, saldırgan ayının kan kokusuna tekrar gelebileceği ve başkalarına da zarar verebileceği endişesiyle ayıyı ruhsatlı avcılara telef ettirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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