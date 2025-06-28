Sivas'ta müstakil ev alev alev yandı

Türkiye'nin birçok bölgesinden yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi 76. Sokak üzerinde müstakil bir evde yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede müstakil evi sardı.

EVİ TAMAMEN KAPLADI

Evi tamamen kaplayan alevler mahallede paniğe neden oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürme işlemini tamamladı.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.