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- Sivas'ta okula giden Zehra trafik kazasında can verdi
Sivas'ta okula giden Zehra trafik kazasında can verdi
Sarıkışla ilçesinde kızını aracıyla okula götüren baba kazaya karıştı. Kaza sonucunda sürücüler yaralanırken, 10 yaşındaki Zehra hayatını kaybetti.
- 02.11.2022 - 11:28
Sivas'ın Sarıkışla ilçesindeki baba Y.K. (39) otomobiliyle 15 Temmuz Milli İrade Ortaokulu öğrencisi kızı Zehra Karabulut’u (10) okula götürdüğü sırada, E.P.(19) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralanırken, 10 yaşındaki Zehra Karabulut ise hayatını kaybetti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı baba Y.K. Sivas’a sevk edildi.