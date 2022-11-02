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    Sivas'ta okula giden Zehra trafik kazasında can verdi

    Sarıkışla ilçesinde kızını aracıyla okula götüren baba kazaya karıştı. Kaza sonucunda sürücüler yaralanırken, 10 yaşındaki Zehra hayatını kaybetti.
    • 02.11.2022 - 11:28
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    Sivas'ta okula giden Zehra trafik kazasında can verdi

    Sivas'ın Sarıkışla ilçesindeki baba Y.K. (39) otomobiliyle 15 Temmuz Milli İrade Ortaokulu öğrencisi kızı Zehra Karabulut’u (10) okula götürdüğü sırada, E.P.(19) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

    Kazada sürücüler yaralanırken, 10 yaşındaki Zehra Karabulut ise hayatını kaybetti.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı baba Y.K. Sivas’a sevk edildi.


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