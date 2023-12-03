Sivas’ta otomobil şarampole düştü: 5 yaralı

DHA
Sivas'ta merkeze bağlı Porsuk köyü yakınlarında 29 yaşındaki sürücü E.A. kontrolünü kaybettiği otomobille şarampole düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ç., Y.S., F.Ö. ve N.Y. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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