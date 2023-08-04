Sivas'ta otomobilde göğüslerinden vurulmuş kadın ve erkek cesedi bulundu Sivas'ta yol kenarında park halinde duran otomobilden şüphelenen köylüler aracın içinde tabanca ile göğüslerinden vurulmuş kadın ve erkek cesediyle karşılaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde korkunç olay... İlçeye bağlı Emirler köyü yakınlarında yol kenarında uzun süre park halinde bulunan otomobile bakan köylüler göğüslerinden vurulmuş bir kadın ve erkek cesedi ile karşılaştı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı Ekiplerin yaptığı kontrolde cesetlerin Ö.G. (34) ve S.K.'ye (24) ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olaya ilgili soruşturma başlattı