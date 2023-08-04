İHA
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde korkunç olay...
İlçeye bağlı Emirler köyü yakınlarında yol kenarında uzun süre park halinde bulunan otomobile bakan köylüler göğüslerinden vurulmuş bir kadın ve erkek cesedi ile karşılaştı.
Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Ekiplerin yaptığı kontrolde cesetlerin Ö.G. (34) ve S.K.'ye (24) ait olduğu belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olaya ilgili soruşturma başlattı