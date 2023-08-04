İHA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde korkunç olay...

İlçeye bağlı Emirler köyü yakınlarında yol kenarında uzun süre park halinde bulunan otomobile bakan köylüler göğüslerinden vurulmuş bir kadın ve erkek cesedi ile karşılaştı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Ekiplerin yaptığı kontrolde cesetlerin Ö.G. (34) ve S.K.'ye (24) ait olduğu belirlendi.

Sivas’ta 2 gencin göğüslerinden vurulmuş halde cesedi bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olaya ilgili soruşturma başlattı