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    Sivas'ta otomobilin çarptığı 20 yaşındaki öğrenci öldü

    Yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki öğrenci, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti.
    • 27.09.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 09:28
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    Sivas'ta otomobilin çarptığı 20 yaşındaki öğrenci öldü

    Sivas’ın Halil Rıfatpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı'nda O.İ.'nin kullandığı 27 RM 466 plakalı otomobil, dün saat 11.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Şerife Özler'e çaptı.

    Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Hastanede can verdi

    İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Özler, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Sürücü O.İ. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    DHA'nın haberine göre 20 yaşındaki genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Sivas ta otomobilin çarptığı 20 yaşındaki öğrenci öldü #1

    Birinci sınıf öğrencisiydi

    Özler'in cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

    Şerife Özler'in, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

    Sivas ta otomobilin çarptığı 20 yaşındaki öğrenci öldü #2

    Rektör Yıldız'dan başsağlığı mesajı

    Özler'in vefat haberini alan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

    Yıldız mesajında, “İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencimiz Şerife Özler’in elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

    Sivas ta otomobilin çarptığı 20 yaşındaki öğrenci öldü #3


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