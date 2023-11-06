Sivas'ta sabah saatlerinde korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti İki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

İHA

Sivas'ın Kangal ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi...

E.G. idaresindeki otomobil ile Ç.D. idaresindeki otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

1 kişi hayatını kaybetti

Kazada Ali Gülseven hayatını kaybederken araç sürücüleri ile İ.G. ve S.D. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)