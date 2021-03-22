Kahvaltıda haşladığı yumurtalardan birinin sarısını göremeyen Çetin Özdemir isimli bir şahıs, yumurtanın sağlığa zararlı olabileceğini düşünerek durumu yetkililere haber verdi.

Sivas kent merkezinde Mehmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Çetin Özdemir isimli bir şahsın kahvaltıda haşladığı yumurtanın sarı kısmının olmadığı görüldü.

Eğitimci olan Özdemir, durumdan şüphelenerek yumurtanın sağlık açısından bir sorun teşkil edip etmediğinin belirlenmesi için İl Tarım Müdürlüğü’ne ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bölümü'ne konuyu bildirdi.

DOĞAL BİR DURUM

Konuyla ilgilenen yetkililer durumun doğal olduğunu, yeni yumurtlamaya başlayan bir tavuğun yumurtası olabileceğini ifade etti.

Sivas'ta sarısı olmayan yumurta şaşırttı Video



“İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM”

Çetin Özdemir, "Evde keyifli bir kahvaltı yapalım istedik. Kahvaltıda yiyeceklerimizden birisi de yumurta olacaktı. 3 yumurta haşladık, ikincisi normal çıktı ama birini önce ikiye sonra dörde böldüm ve içerisinde sarısını aradım. Hiçbir şekilde yumurtanın sarısı yok. 50 yaşındayım ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Çevreme sordum, onlar da böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söylediler. Bu konuyu çok önemsiyorum ve bununla ilgili hem İl Tarım Müdürlüğümüze bilgi verdim hem de Sivas’ta Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin tarım bölümünü aradım sordum. Konuştuğum kişiler de böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını ifade ettiler. Aynı zamanda bunun da doğal bir şey olduğunu ve genetik bir sorun bulunmadığını söylediler. Yeni yumurtlamaya başlayan bir tavuğa ait olabileceğini ifade ettiler. Bu da beni biraz rahatlattı."