Sivas'ta serinlemek için çaya giren çocuk can verdi

DHA
Sivas'ın Divriği ilçesi Deveboğan mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Çaltı Çayı'na giren 13 yaşındaki Doğanay Yıldırım, bir süre sonra suda kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Suda bulunamayan Doğanay Yıldırım için AFAD ekiplerinden yardım istendi.
Cansız bedeni bulundu
Olay yerine gelen AFAD dalgıçlarının 4 saatlik arama çalışmaları sonrasında çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Doğanay Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.