Sivas'ta sıfır kilometre araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı

İHA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Akçağıl köprüsü yakınlarında, A.M. idaresinde ki 55 ANL 08 plakalı 7 sıfır aracın yüklü olduğu araba taşıma römorkunun tekerleğinde yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı sağa çekerek durdurdu.
İlk müdaheleyi çevredeki vatandaşlar yaptı
Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın büyümeden söndürüldü
Yangın esnasında sıfır araçlardan 3'ü alt römorktan indirilerek zarar görmesi engellendi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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