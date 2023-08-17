Sivas'ta tır ve traktör çarpıştı: 1 ölü
AA

Dikkatsiz sürücülerin sebebiyet verdiği kazalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşandı.

B.Ş. (85) yönetimindeki 58 SA 629 plakalı traktör, D-100 kara yolu Altıntepe Mahallesi kavşağında, M.Ş. (61) idaresindeki 27 AB 047 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri geldi.

1 kişi hayatını kaybetti

Can pazarı yaşanan kaza yerinde traktör sürücüsü B.Ş'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan tır sürücüsü, kazanın ardından başlatılan incelemelerde gözaltına alındı.