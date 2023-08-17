Sivas'ta tır ve traktör çarpıştı: 1 ölü

AA
Dikkatsiz sürücülerin sebebiyet verdiği kazalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kaza yaşandı.
B.Ş. (85) yönetimindeki 58 SA 629 plakalı traktör, D-100 kara yolu Altıntepe Mahallesi kavşağında, M.Ş. (61) idaresindeki 27 AB 047 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri geldi.
1 kişi hayatını kaybetti
Can pazarı yaşanan kaza yerinde traktör sürücüsü B.Ş'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan tır sürücüsü, kazanın ardından başlatılan incelemelerde gözaltına alındı.