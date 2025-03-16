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İHA

Sivas'ta komşuları, öğle saatlerine kadar göremedikleri yabancı uyruklu çoban İkramjan Hojambardiyev'i aramak için sorumlu olduğu ahıra girdi.

Hojambardiyev'in hareketsiz olarak yerde yattığını gören komşuları, durumu 112'ye bildirdiler.

AHIRDA İNCELEME ÇALIŞMASI YAPILDI

Bölgeye giden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Hojambardiyev'in öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri, ahırda çalışma yaptı.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Çobanın vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmadı.

Hojambardiyev'in inek sağarken kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hojambardiyev'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.