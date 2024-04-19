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Sivas’ta yıldırım düşen ahır ve samanlık yandı: 30 tavuk ve ördek öldü

Sivas’ta yıldırım düşen ahır ve samanlık yandı: 30 tavuk ve ördek öldü Koyulhisar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında ahır ve samanlık yandı. Yangında 30 tavuk ve ördek öldü.