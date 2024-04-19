Sivas’ta yıldırım düşen ahır ve samanlık yandı: 30 tavuk ve ördek öldü

DHA
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde çiftçilikte uğraşan Şükrü Soylu’ya ait ahır ve samanlığa dün gece saatlerinde yıldırım düştü.
Yıldırımla birlikte yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın söndürüldü
Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında ahır ve samanlıkta zarar oluştu.
30 tavuk ve ördek öldü
Ahırda bulunan hayvanlar, köylüler tarafından kurtarılırken 30’un üzerinde tavuk ve ördek ise öldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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