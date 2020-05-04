- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Sivas'ta yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti
Sivas'ta yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti
Havanın yağışlı olduğu bölgede yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden talihsiz çiftçinin, büyükbaş hayvanı da telef oldu.
- DHA
- 04.05.2020 - 17:50
Sivas merkeze bağlı İnceağa köyünde çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Metin Polat (47), hayvanlarını otlatmak için köydeki Koçbaba mevkisine gitti.
Havanın yağışlı olduğu bölgede Polat'a, yıldırım isabet etti.
KÖYLÜLER YARDIM ETTİ
Talihsiz çiftçi Polat, olay yerinde hayatını kaybetti. Polat'ın cesedi, jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla traktörle araziden indirildi.
BİR BÜYÜKBAŞ DA TELEF OLDU
Ceset, daha sonra otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda, yıldırım isabet eden 1 büyükbaş hayvan da telef oldu.