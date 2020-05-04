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Sivas'ta yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti

Sivas'ta yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti

Havanın yağışlı olduğu bölgede yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden talihsiz çiftçinin, büyükbaş hayvanı da telef oldu.