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    Sivas'ta yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti

    Havanın yağışlı olduğu bölgede yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden talihsiz çiftçinin, büyükbaş hayvanı da telef oldu.
    • DHA
    • 04.05.2020 - 17:50
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    Sivas'ta yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti

    Sivas merkeze bağlı İnceağa köyünde çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Metin Polat (47), hayvanlarını otlatmak için köydeki Koçbaba mevkisine gitti.

    Havanın yağışlı olduğu bölgede Polat'a, yıldırım isabet etti.

    KÖYLÜLER YARDIM ETTİ

    Talihsiz çiftçi Polat, olay yerinde hayatını kaybetti. Polat'ın cesedi, jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla traktörle araziden indirildi.

    BİR BÜYÜKBAŞ DA TELEF OLDU

    Ceset, daha sonra otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda, yıldırım isabet eden 1 büyükbaş hayvan da telef oldu.

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