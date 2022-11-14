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    Sivas’ta, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

    Sabaha karşı yaşanan kazada, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüstekiler kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.
    • 14.11.2022 - 09:40
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    Sivas’ta, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

    Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde, Kılavuz Kavşağı'nda saat 04.00 sıralarında, Ömer Harun Taşdelen (29) yönetimindeki otomobil, Yücel Erkmen idaresindeki Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mehmet Barış Turan (19), kazayı yaralı olarak atlattı.

    DHA’nın haberine göre; otobüste bulananlardan yaralanan olmadı.

    Otomobil sürücüsü, kurtarılamadı

    Numune Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Ömer Harun Taşdelen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Barış Turan ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Otobüs şoförü Yücel Erkmen ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas’ta, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü #1

    Sivas’ta, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü #2

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    Sivas’ta, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü #5


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