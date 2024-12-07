DHA
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyünde saat 13.00 sıralarında yaşanan olayda, Mahmut Alkaya, arkadaşlarıyla birlikte kırsala yürüyüş yapmak için çıktı.
Bu sırada Alkaya'ya ayı saldırdı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş makinelerinin yardımıyla sağlık ekipleri Alkaya'nın bulunduğu yere ulaştı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alkaya, ambulans helikopterle Sivas kent merkezine sevk edildi.
Buradan Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Alkaya'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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