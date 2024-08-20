Sivas'ta yüzde 100 engelli hasta, bakımevlerine alınmıyor 62 yaşındaki SMA hastası Ali Osman Demir, yüzde 100 engelli olmasına rağmen gelirinin yüksek olması nedeniyle devlete ait huzurevi ve bakımevlerine giremiyor. 29 bin TL geliri olan Demir, özel bakım merkezlerini karşılayacak gücü olmadığını belirterek yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

DHA

Sivas'ta yaşayan yüzde 100 engelli vatandaş, sesini yetkililere duyurmaya çalışıyor.

Merkeze bağlı Alibaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ali Osman Demir'e, 2009 yılında SMA hastalığı teşhisi konuldu.

Ailesinden herkesi kaybeden Demir, zamanla yürüme yetisini kaybederek tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Babasından kalan evde tek başına yaşamaya başlayan yaşlı adam, zamanla ellerini de kullanamaz hale geldi.

YÜZDE 100 ENGELİNE RAĞMEN BAKIMEVİNE ALINMADI

Yüzde 100 engelli olan ve hiç evlenmeyen Ali Osman Demir, engelli ve normal bakım merkezlerine başvurdu.

Gelirinin 29 bin TL olması ve bakım merkezlerinin 'aylık 11 bin TL gelir' şartı sunduğu Demir, bakım merkezlerine kabul edilmedi.

Özel bakım merkezlerine de başvuran Demir, aylık ücretini karşılayacak durumu olmadığı için vazgeçti.

Evinde tek başına kalan Demir, günlük kişisel bakım ve ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

"MAAŞIM YÜKSEK DİYE BENİ KABUL ETMİYORLAR"

Bakıma muhtaç kaldığını belirterek kendisinin bir bakımevine yerleştirilmesini isteyen Demir, "Ben büfecilik yapıyordum. 15 yıl önce bana SMA hastalığı teşhisi konuldu. Şimdi de tamamen ellerim, ayaklarım durdu. Bakıma muhtaç kaldım.

Bakımevleri beni şu anda maaşım yüksek diye kabul etmiyor. Günlük hayatıma bazen komşular gelip yardım ediyor. Ölümü bekliyorum. Ellerimi, ayaklarımı kullanamıyorum.

"ÖZEL BAKIMEVLERİ 50 BİN TL, KARŞILAYAMAM"

Beni bir yere yerleştirsinler. Başka bir şey istemiyorum. Günlük hayatımda hiçbir şey yapamıyorum. Bir bardak suyumu alıp içemiyorum. Gelirim 29 bin lira olduğu için 11 bin lirayı geçiyormuş ve bu yüzden kabul edilmiyorum.

Özel bakım merkezleri de 50 bin lira tutuyor. Bunu da ödeyecek gücüm yoktur. Devlet beni bir yere yerleştirsin. Başka bir şey istemiyorum." dedi.

"BU EVDE TEK BAŞINA YAŞAYAMAZ"

Ali Osman Demir'e yardım eden Mustafa Dönmez ise "Osman Amca beni arıyor ve yardıma geliyorum. Görüldüğü gibi de hiçbir fonksiyonu yok. Bir yandan gözü oluyorum, bir yandan eli, bir yandan da ayağı oluyorum. Ama bu devamlı sürecek bir şey değil.

Benim de kendime göre işlerim var. Yetkililerin buna bir el atması lazım. Bu evde tek başına bir yaşantı sürdüremez." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)