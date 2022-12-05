Aktardan aldığı toz karışımını kullanan üniversite öğrencisi, 3 günün sonunda hastaneye kaldırıldı. Genç kıza, tozu kullanması halinde karaciğerinin iflas edeceği söylendi.

Sivas'taki üniversite öğrencisi, zayıflamak uğruna canından oluyordu...

Ceren Karabulut, kilo vermek için bitkisel olduğunu düşünerek aktardan aldığı zayıflama tozunu kullandı.

Hastaneye kaldırıldı

3 gün süren kullanımın ardından gece saatlerinde kaldığı yurtta fenalaşan Karabulut, arkadaşlarının durumu sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından, baş ağrısı, mide bulantısı ve tansiyon düşüklüğü şikayetleriyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Değerleri yüksek çıktı

Hastanede yapılan tahlillerin ardından karaciğer değerleri normalin üzerinde görüldü.

Kullanmaya devam ederse karaciğerleri iflas edecek

Doktorun zayıflama tozunu kullanmaya devam ettiği takdirde karaciğerinin iflas edeceğini söylemesinin ardından şok yaşayan genç kız, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Sivas'ta zayıflama tozu kullanan genç kız hastanelik oldu VİDEO



"Ben de hiçbir şey yemeyerek bu tozu kullandım"

Karabulut konuyla ilgili konuşurken, “Daha önce internette gördüğün zayıflama tozunu bir aktara gidip aldım. Kilolarımdan şikayetçi olduğum için bunu kullanma gereksinimi duydum. Daha sonra bu ilacı kullanmaya başladım. 3 kaşık yoğurdun içerisine bir kaşık bu tozu koyup tüketiyorsun ve başka bir şey yememek gerekiyor. Ben de hiçbir şey yemeyerek bu tozu kullandım.





"Bu tozu aldığım aktarda ise bunlarla ilgili hiçbir uyarı yapılmadı"

2 gün boyunca mide bulantım devam etti. Gece saat 2 sularında mide bulantısı, baş ağrısı ve tansiyon düşüklüğü yaşayarak fenalaştım. Arkadaşlarımla ambulansı aradık ve acil servise götürüldüm. Acilde serum ve kan tahlili yapıldı. Tahlil sonucunda karaciğer değerlerimde yükseklik gördü. Bu tozu daha fazla kullandığım taktirde karaciğerime vuracağını bu tür tozları kullanmamam gerektiğini ve bundan dolayı karaciğerimin iflas edebileceği söylendi. Bu tozu aldığım aktarda ise bunlarla ilgili hiçbir uyarı yapılmadı.” dedi.

"İnsanlar kilolarımız hakkında konuştuğu için bu ürünlere daha fazla yönlendiriliyoruz"

Karabulut, bu tarz kilo verme ürünlerinin sosyal medyada çok fazla özendirildiğini ifade ederek, “Genelde genç nesil olarak bu ürünleri biz çok fazla kullanıyoruz. Çünkü kilolarımızdan çok fazla şikayetçiyiz. İnsanlar kilolarımız hakkında konuştuğu için bu ürünlere daha fazla yönlendiriliyoruz. Bu yüzden bu ilaçları kullanmayıp daha doğal yollarla spor, egzersiz yapıp kilo verme konusunda diyetisyenlerden yardım istenmesi gerekiyor.





"Tavsiyem internette özendirilen bu tarz ilaçları kullanmayın"

Benim gibi sonunu düşünmeden hiçbir şey yapmayın. Çünkü ben biraz daha fazla kullanıp hastaneye başvurmasaydım belki de sonuçları ölümcül olacaktı ya da karaciğerimi kaybedebilirdim. Tavsiyem internette özendirilen bu tarz ilaçları kullanmayın.” şeklinde konuştu.