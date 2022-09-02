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    Sivas'taki kazada 3 kişi yaralandı: Küçük çocuğun durumu ağır

    Mıcırlı yolda direksiyon kontrolünün kaybedildiği araç şarampole uçtu. Araçtaki 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 6 yaşındaki çocuğun durumunun kritik olduğu belirlendi.
    • 02.09.2022 - 17:38
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    Sivas'taki kazada 3 kişi yaralandı: Küçük çocuğun durumu ağır

    Sivas'ın Pınarbaşı-Gürün karayolunda ilerleyen H.K. (32) kontrolündeki 34 FK 7263 plakalı otomobil, mıcırlı yolda kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan araç, savrularak şarampole yuvarlandı.

    Araçta bulunan 3 kişi tedavi altına alındı

    İHA'nın haberine göre, kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan K.K. (30), H.H.K. (9) ve A.A.K. (6) yaralandı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Minik çocuğun durumu kritik

    Kazada 6 yaşındaki çocuğun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas taki kazada 3 kişi yaralandı: Küçük çocuğun durumu ağır #1

    Sivas taki kazada 3 kişi yaralandı: Küçük çocuğun durumu ağır #2


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