Sivas'taki kazada otomobil şarampole yuvarlandı

Sivas'ta İmranlı ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
4 YARALI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İMAYKUT ekipleri yönlendirildi.
Kazada 4 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.