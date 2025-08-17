Abone ol: Google News

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 21:23
Sivas'taki kazada otomobil şarampole yuvarlandı

Sivas'ta  İmranlı ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. 

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. 

4 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İMAYKUT ekipleri yönlendirildi.

Kazada 4 kişi yaralandı. 

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

