Sivas'taki sahte polis yelekli şahıs ekiplerden kaçamadı

DHA
Sivas'ın İnönü Bulvarı'nda rutin kontrol yapan çarşı ve mahalle bekçileri, üzerinde polis yeleği olan F.Ö.'yü şüphe üzerine durdurdu.
Bekçilerin yaptığı kontrolde şüphelinin polis olmadığı anlaşıldı.
Üst aramasında sahte polis eşyaları bulundu
F.Ö.'nün yanında bulunan A.K. ve G.G.'den de şüphelenen ekipler üst araması gerçekleştirdi.
Yapılan üst aramasında polis yeleği, sahte polis kimliği, sahte emniyet müdürü kimliği, telsiz, sahte doktor kaşesi, sahte plaka ve 2,38 gram metamfetamin ele geçirdi.
Şüpheliler gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)