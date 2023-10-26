Sivas'taki yaşlı adam çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti Mahalle çeşmesinden su doldurup evine gitmek isteyen bir kişi kendisini fark etmeyen çöp kamyonunun altında kalacak can verdi.

İHA

Sivas'ta korkunç bir olay yaşandı.

Çayyurt Mahallesi 16. Sokakta yaşanan olayda A.Ç. (50) yönetimindeki 58 BY 287 plakalı çöp kamyonu, çöp almak için sokağa girdi.

Yaşlı adamı ezdi

Bu esnada kamyon, mahalle çeşmesinden bidonunu su doldurup evine dönen Ömer Sami Aydınoğlu’nu (80) fark etmeyerek üzerinden geçti.

Olay yerinde can verdi

Yaşlı adam olay yerinde vefat etti. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)